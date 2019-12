"Σκασμένος" ο Πολ για την ήττα - Αντρίκεια παραδοχή - Μήνυμα στους οπαδούς του Ολυμπιακού

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο Μπράντον Πολ ήταν από τους κορυφαίους του Ολυμπιακού στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, καθώς σημείωσε 17 πόντους, ωστόσο είχε μόλις 2/7 βολές, μερικές εκ των οποίων σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Μέσω Twitter ο Αμερικανός άσος ευχαρίστησε τους φίλους του Ολυμπιακού για τη στήριξή τους και έκανε την αυτοκριτική του, καθώς παραδέχθηκε πως θα σκέφτεται για καιρό τις άστοχες βολές.

"Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς μας για τη στήριξή τους. Ήταν δύσκολη ήττα, αλλά αισθάνομαι περήφανος για τον τρόπο που παλέψαμε μέχρι το τέλος. Υπάρχουν πράγματα που κρατάμε - θα μάθουμε από αυτά και συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε. Νικάμε και χάνουμε σαν ομάδα. Θα σκέφτομαι τις χαμένες βολές για αρκετό καιρό", έγραψε ο Μπράντον Πολ.

Thank you to our fans for the support. It’s a tough loss but I’m proud of how we fought until the end. There are some good things to take away - we will learn & continue to grow. We win as a team & lose as a team. I’ll be thinking about free throws the next several nights