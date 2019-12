Ασύλληπτο σχόλιο Ράις για Φριντέτ: "Μπορεί να ευστοχήσει από το... κρεβάτι του"!

Ένα απίθανο σχόλιο για τον Τζίμερ Φριντέτ έκανε στο twitter ο Ταϊρίς Ράις, σε ερώτηση φίλου για το ποιος θα έβγαινε νικητής σε μια μονομαχία σε τρίποντα με τον συμπαίκτη του στο Τριφύλλι.

Η απάντηση που έδωσε ο Ράις ήταν εκπληκτική και... αποστομωτική: «Αυτή δεν είναι καν ερώτηση. Ο Τζίμερ μπορεί να ευστοχήσει σε 20 τρίποντα από το κρεβάτι του».

That’s not even a question for me to answer. Jimmer can hit 20 straight right out of the bed. https://t.co/j6UZ3QuiIn