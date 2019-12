Άναψε-φωτιές ο Πιτίνο - Τι δήλωσε για Σπανούλη και Εθνική (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Ρικ Πιτίνο άναψε-φωτιές μέσω ενός tweet για το ενδεχόμενο επιστροφής του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική Ελλάδας.

Ο Αμερικανός τεχνικός δήλωσε πως θα ήθελε πολύ στην ομάδα τον έμπειρο γκαρντ.

Συγκεκριμένα σχολίασε: "Για την ιστορία, θα ήθελα πολύ να μπει ο Σπανούλης στην εθνική ομάδα".

Just for the record I would love to see Spanoulis join our National team