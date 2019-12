Αποθέωσε Σπανούλη η Euroleague: "Είναι σαν το καλό κρασί" (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων τις τελευταίες μέρες λόγω των δημοσιευμάτων που σχολιάζουν μια ενδεχόμενη επιστροφή του στην Εθνική.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού όμως βρίσκεται πολύ κοντά στην πρώτη θέση των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών και η Euoleague ετοίμασε ένα βίντεο με τον 37χρονο γκαρντ, το ποίο συμπεριελάμβανε φάσεις από τη φετινή του χρονιά.

Vassilis Spanoulis is closing in on that scoring record



Here are some of his best moments, aging like a fine wine! #GameON pic.twitter.com/nRVy9h9oOm