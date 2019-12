Εκστασιασμένη με Ράις η Ευρωλίγκα - Του αφιέρωσε βίντεο με τα φετινά του "όργια"!

Ο Ταϊρίς Ράις πραγματοποίησε επική εμφάνιση με τον Ολυμπιακό πετυχαίνοντας 41 πόντους και η Ευρωλίγκα έφτιαξε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του την φετινή σεζόν.

Δείτε το:

Off the back of a record-breaking performance! @ReseRice4 is having a season to remember, catch some of his best plays here! #GameON pic.twitter.com/oLGWmL38zm