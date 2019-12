Τρομερές ατάκες Κουφού για Εθνική - Τι αποκάλυψε για Πιτίνο - Η "συγνώμη" στον Σπανούλη

ΤΣΣΚΑ - Εθνική Ελλάδας: Ο Κώστας Κουφός μίλησε στο "Sports Rabbi" του Ισραήλ και ξεκαθάρισε πως είναι πρόθυμος να αγωνιστεί με την Εθνική όποτε του ζητηθεί.

Επιπλέον αναφέρθηκε στους Διαμαντίδη, Ζήση και Σπανούλη, ενώ στάθηκε αρκετά στον τελευταίο περιγράφοντας το παιχνίδι του και πως κάποια στιγμή του είχε "χαλάσει" τη ρουτινά που έχει πριν τα παιχνίδια και είχε απολογηθεί.

Τέλος μίλησε για τον Ρικ Πιτίνο και αποκάλυψε πως οι δυο τους έχουν μιλήσει από τότε που ανέλαβε τον πάγκο της Εθνικής ο Αμερικανός.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

"Είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Η οικογένειά μου είναι από την Ελλάδα, από την Καλαμάτα. Είναι τιμή μου να παίζω με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας", σχολίασε αρχικά.

Σε ερώτηση για τους Έλληνες παίκτες που απολαμβάνει να παίζει μαζί, είπε: "Απολαμβάνω να παίζω με παίκτες όπως ο Σπανούλη. Θα ήθελα πολύ να έχω παίξει και στο πλευρό του Διαμαντίδη. Έδινε τις άλεϊ ουπ πάσες και οι ψηλοί γίνονταν καλύτεροι μαζί του. Ο Σπανούλης, ο Ζήσης και πολλοί άλλοι Έλληνες θρύλοι... Από τον Σπανούλη θαυμάζω το πώς προσεγγίζει το παιχνίδι. Προετοιμάζει τα πάντα. Νομίζω πως πάντα βάζει το ένα συγκεκριμένο πόδι του στο παρκέ πρώτο, δεν θυμάμαι αν είναι το αριστερό ή το δεξί. Του είχα "χαλάσει" αυτή τη ρουτινά και απολογήθηκα, ήμουν μόνο 19 ετών τότε. Έμαθα πολλά από εκείνον, είμαι ευλογημένος που έπαιξα με αυτούς τους παίκτες", ενώ για την ενδεχόμενη επιστροφή του στην "επίσημη αγαπημένη" δήλωσε:

"Είμαι ανοιχτός κάθε καλοκαίρι. Ό,τι συμβαίνει πίσω από τη σκηνή, μένει εκεί. Αυτό είναι. Κάθε καλοκαίρι ήμουν ανοιχτός για να παίξω. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα, αλλά είμαι ανοιχτός κάθε καλοκαίρι".

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τον Ρικ Πιτίνο και για το αν έχουν μιλήσει, από την μέρα που ο Αμερικανός προπονητής ανέλαβε τα ηνία της Εθνικής, απάντησε: "Ναι, μου έστειλε μήνυμα. Ήθελε να δει πού είμαι και του είπα πως είμαι ανοιχτός στην πιθανή επιστροφή μου. Είχε προσπαθήσει να με... στρατολογήσει στο Λούιβιλ. Έχουμε την ιστορία μας. Σέβομαι τον Ρικ Πιτίνο και το πώς προπονεί. Έχει εμπειρία από το ΝΒΑ, το κολεγιακό μπάσκετ και την Euroleague. Ελάχιστοι το έχουν αυτό".

