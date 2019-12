Αδιανόητος Τζάκσον κόντρα στους Μπακς - Έβαλε 26 πόντους με 7 τρίποντα σε μία περίοδο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Τζάρεν Τζάκσον ήταν εκπληκτικός στο τρίτο δωδεκάλεπτο του αγώνα των Γκρίζλις με τους Μπακς, αφού είχε 26 πόντους με 7 τρίποντα!

Πάντως, για την ιστορία οι Μπακς πήραν τη νίκη με φοβερό Γιάννη Αντετοκούνμπο, με σκορ 127-114.

Δείτε βίντεο:

"WHAT A 3-POINT EXHIBITION!"



Jaren Jackson Jr. ERUPTS for 26 PTS, 7 3PM in the 3rd quarter for the @memgrizz! pic.twitter.com/ldhjQxTJNv