Ανανέωσε και παίρνει παικταρά ο Σφαιρόπουλος - Top όνομα - Ακούστηκε για ΠΑΟ και Ολυμπιακό!

Γιάννης Σφαιρόπουλος: Έτοιμη να ανακοινώσει τον Άαρον Τζάκσον φέρεται να είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του πρώην παίκτη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η προσθήκη του οποίου θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την περιφερειακή γραμμή της Μακάμπι.

Φυσικά, εάν η μεταγραφή πραγματοποιηθεί θα πρόκειται για το καλύτερο... δώρο στον Γιάννη Σφαιρόπουλο, ο οποίος ανανέωσε μέχρι το 2023 με τη Μακάμπι.

Ο Τζάκσον αποτελεί παίκτη που κάθε άλλο παρά άγνωστος είναι στην Ελλάδα, αφού στο παρελθόν απασχόλησε έντονα τον Ολυμπιακό, ενώ "έπαιξε" και στα μεταγραφικά ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

