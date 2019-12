Έγραψε ιστορία ο Καλάθης - Στην κορυφαία 5αδα των ασίστ της Euroleague! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο ηγέτης του Παναθηναικού έψαχνε τρεις ασίστ και τις... βρήκε στα πρώτα λεπτά του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε.

Έτσι, ξεπέρασε τις 1126 του Μίλος Τεόντοσιτς και πλέον βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων πασέρ της Euroleague, πίσω από τους Σπανούλη, Διαμαντίδη, Ερτέλ και Σέρχιο Ροντρίγκες.

O Νικ Καλάθης ανέβηκε στην 5η θέση σε ασίστ στην ιστορία της @EuroLeague. @Nick_Calathes15 is now 5th in assists in Euroleague. #WeTheGreens #paobc #panathinaikos #euroleague pic.twitter.com/7gE5rxpHR7