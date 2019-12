Διπλωματικό επεισόδιο στο ΟΑΚΑ! Έκαψαν σημαία του Ισραήλ οι ΑΕΚτζήδες

Καταγγελία στη FIBA έκανε η Χάποελ τη συμπεριφορά των οπαδών της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Τετάρτης για τον β' όμιλο του BCL.

Μερίδα οπαδών έκαψε τη σημαία του Ισραήλ, κάτι που κατεγράφη και στο φύλλο αγώνα την ώρα που οι διημερείς σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ είναι σε πολύ καλό επίπεδο.

“Έχουμε ειδοποιήσει το BCL πως τέτοιου είδους πράξεις δεν έχουν θέση στα γήπεδα. Συνεργαζόμαστε με τους ιθύνοντες της FIBA για το θέμα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους 400 φίλους της ομάδας μας που ήταν στο γήπεδο. Υπάρχει ακόμη δρόμος στο BCL και στόχοι που θέλουμε να πετύχουμε. Το περιστατικό με τη σημαία κατεγράφη από τους διαιτητές στο φύλλο αγώνα” αναφέρει με ανακοίνωση η ισραηλιτική ομάδα.

