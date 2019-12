"Έσκασε" μεταγραφή - Ήρθε στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ! (ΦΩΤΟ)

Ο Σάνον Σόρτερ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" το βράδυ της Τετάρτης για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Ο 30χρονος γκαρντ είναι ο εκλεκτός του Δικεφάλου για να αντικαταστήσει τον Αμάνζε Εγκεκέζε, ο οποίος αποιχώρησε από την ομάδα.

Ο Σάνον αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των Θεσσαλονικέων προκειμένου να είναι έτοιμος να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας το συντομότερο δυνατόν και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ηρακλή το προσεχές Σάββατο.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ καλωσόρισε μέσω των social media το νέο μέλος της ομάδας.

Shannon Shorter just landed in Thessaloniki! Welcome! #PAOK #PAOKfamily pic.twitter.com/SD6mrNmJrH