Ο,τι δεν κατάφεραν οι Αντετοκούνμπο! "Έγραψαν" Ιστορία οι αδελφοί Χόλιντεϊ στο ΝΒΑ!

Η 28η Δεκεμβρίου 2019 είναι μια ημερομηνία που θα μείνει... αξέχαστη στους αδελφούς Χόλιντεϊ, καθώς έγιναν το πρώτο τρίο αδελφών που έπαιξε στη διάρκεια αγώνα στο NBA.

Η Νέα Ορλεάνη νίκησε 120-98 την Ιντιάνα, με τον Άαρον να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα των Πέισερς, τον Τζρού να συμπεριλαμβάνεται στην αρχική πεντάδα των Πέλικανς και στη συνέχεια τον Τζάστιν να μπαίνει στο παιχνίδι ως αλλαγή για λογαριασμό των Πέισερς...

The Holiday bros exchange jerseys after they became the first three brothers to share the same court in an NBA game! pic.twitter.com/Ac0Whm9YGH