Τρελό γέλιο - Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έφαγε... ανεπανάληπτη τούμπα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Μπριάντε Γουέμπερ, κάνει εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Παρί Λεβαλουά στη Γαλλία και μάλιστα έλαβε μέρος στο All-Star Game του γαλλικού πρωταθλήματος.

Ωστόσο, κατά την παρουσίασή του ο Αμερικανός είχε ένα ατύχημα, αφού επιχείρησε ένα εντυπωσιακό ακροβατικό, το οποίο κατέληξε σε μια... μεγαλοπρεπέστατη τούμπα!

Δείτε το βίντεο:

Quel showman ce Briante Weber !!!

Happy birthday @Sir_deuce2 , hope you are all right ??? #ASG2019 pic.twitter.com/vQBkkWbxsz