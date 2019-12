Καταπληκτική στιγμή: Ο πιτσιρικάς που "έλιωσε" τον Γιάννη - Δείτε τί του έδωσε! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μια τρομερή στιγμή εκτυλίχθηκε πριν το παιχνίδι των Μπουλς με τους Μπακς στο Σικάγο, ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και έναν μικρό θαυμαστή του.

Ο "Greek Freak" παρατήρησε έναν πιτσιρικά να κάθεται ντροπαλός σε μια γωνιά και τον πλησίασε, μένοντας έκπληκτος από το δώρο που του έκανε ο μικρός, που δεν ήταν άλλο από ένα βιβλιό αφιερωμένο στον Γιάννη και στον συμπαίκτη του, Κρις Μίντλετον.

Όπως ήταν λογικό ο Έλληνας άσος "τρελάθηκε" με τον πιτσιρίκο και αφού του υποσχέθηκε ότι θα του δώσει τα παπούτσια του, έβγαλε φωτογραφία μαζί του.

Δείτε το βίντεο:

This young fan made books for Giannis and Khris #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/9l65qULObB