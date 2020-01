ΜΥΘΟΣ ο Σπανούλης: Πέρασε τον Ναβάρο και έγινε πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγκα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Αυτό που περίμεναν όλοι σήμερα στο ΣΕΦ, έγινε! Ο Βασίλης Σπανούλης πέτυχε 14 πόντους στο ματς κόντρα στη Φενέρ, ξεπέρασε τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο και ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερς όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα!

Ο "Kill Bill" ήθελε 10 πόντους για να περάσει τον παλαίμαχο άσο της Μπαρτσελόνα και το έκανε στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, περνώντας στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Φυσικά, με το που σημείωσε το σπουδαίο ρεκόρ, το παιχνίδι σταμάτησε, όλοι οι παίκτες συνεχάρησαν τον αρχηγό του Ολυμπιακού και ο κόσμος στο ΣΕΦ τον αποθέωσε.

Πόντοι

1. Βασίλης Σπανούλης 4.157

2. Χουάν Κάρλος Ναβάρο 4.152

3. Γιώργος Πρίντεζης 3.098

4. Παούλιτς Γιανκούνας 3.012

5. Φελίπε Ρέγιες 2.998

The MOMENT!



Spanoulis drains the 3 to become the ALL TIME leading scorer in the EuroLeague #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QnJd38FNxj