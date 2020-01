Το τρίποντο του Καλάθη που ξέρανε τους Ρώσους! (ΒΙΝΤΕΟ)

Δήμιος της ΤΣΣΚΑ έχει εξελιχθεί ο Νικ Καλάθης. Όπως πέρσι έτσι και φέτος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού «εκτέλεσε» την άμυνα της ρωσικής ομάδα με μεγάλο σουτ τριών πόντων, βοηθώντας να πάει το παιχνίδι στην παράταση.

Στη συνέχεια συνεχεία ο Παναθηναϊκός να φτάσει σε μεγάλη εκτός έδρας νίκη.

Seconds on the clock, on the brink of a loss! @Nick_Calathes15 DOES IT AGAIN, this time to force OT! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/PVJkTjNlUS