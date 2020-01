Τρέλανε την Ευρώπη ο Καλάθης - Βίντεο-αποθέωση για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού!

Ο Νικ Καλάθης ήταν αδιαμφισβήτητα μαζί με τον Ντίνο Μήτογλου οι καλύτεροι παίκτες στη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ, στη Μόσχα,

Ο αρχηγός των Πράσινων μέτρησε 22 πόντους και 17 ασίστ επί των Ρώσων και η Euroleague έφτιαξε ένα απολαυστικό βίντεο με τις ασίστ που μοίρασε στο παιχνίδι.

EVERY assist from @Nick_Calathes15 as he racks up 17 helpers in Round 17!#GameON pic.twitter.com/eTRkvVAa1L