Τους έδωσε τα παπούτσια στο χέρι ο Γιάννης! Φοβερό στιγμιότυπο με μικρούς φίλους των Μπακς (ΒΙΝΤΕΟ)

Μία πράξη που κάνει πάντα διέπραξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την αναμέτρηση των Μπακς με τους Γουόριορς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ βρήκε δύο μικρούς του θαυμαστές και τους έδωσε τα παπούτσια που φορούσε στο παιχνίδι.

Όπως ήταν λογικό, τα παιδιά τρελάθηκαν από την χαρά τους περισσότερο όμως τρελάθηκε ο πατέρας τους ο οποίος άρχισε να λέει συνεχώς... «Oh my God Giannis».

Δείτε πως τους έδωσε τα παπούτσια στο χέρι:

Giannis gives two young fans his game-worn sneakers, bringing them to tears #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/a4YBzU4NND