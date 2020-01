Απίθανο σκηνικό με Σφαιρόπουλο - Τρελάθηκε ο Έλληνας τεχνικός - Δείτε τι συνέβη! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ στον αγώνα και τη νίκη επί της Άλμπα Βερολίνου.

Μάλιστα οι οπαδοί των Ισραηλινών τραγούδησαν και σύνθημα για τον Έλληνα τεχνικό, με τον 52χρονο προπονητή να δείχνει να το απολαμβάνει.

Ο Σφαιρόπουλος μάλιστα έφτασε και τις 100 νίκες στην Euroleague.

Ofc the love didn’t stope there it continued with coach Giannis, looking like a rockstar

Vid credit: @MaccabitlvBC pic.twitter.com/0ndVop6H4m