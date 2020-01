Απίθανη στιγμή με Ντόντσιτς: Έγινε έξαλλος και έσκισε τη φανέλα του! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ιδιαίτερα εκνευρισμένος με την εξέλιξη που είχε πάρει ο αγώνας των Μάβερικς κόντρα στους Λέικερς ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος μετά από δύο χαμένες βολές του, ξέσπασε, σκίζοντας τη φανέλα του.

Δείτε το βίντεο:

Luka Doncic really ripped his jersey after missing 2 FTs pic.twitter.com/m79TsejoKk