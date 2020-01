Ανακοίνωσε Σαντ-Ρος η ΤΣΣΚΑ - Απίθανος όρος στο συμβόλαιο του πρώην ΑΕΚτζή! (ΦΩΤΟ)

Και επίσημα παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας μέχρι το 2023 είναι από σήμερα ο Χάουαρντ Σαντ-Ρος, που αποχώρησε από την ΑΕΚ έναντι του ποσού των 500.000 ευρώ.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι στο συμβόλαιο του παίκτη με τους Ρώσους υπάρχει σχετικός όρος, όπου επιτρέπει και στις δύο πλευρές να το "σπάσουν" στο τέλος της φετινής περιόδου.

Για τον Ρος, πάντως, μίλησε και ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ, Δημήτρης Ιτούδης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Χάουαρντ ήταν στο ραντάρ μας για πολύ καιρό. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει από το 1 ως το 3 και ελπίζουμε πως θα καλύψει το κενό του τραυματία Γουίλ (σ.σ. Κλάιμπερν). Είναι ήδη σε καλή φόρμα και εξαρτάται από εκείνον και μας να τον εντάξουμε στην ομάδα μας. Μιλήσαμε ήδη κάποιες φορές και μου αρέσει που έχει μεγάλο κίνητρο».

