Τρομερή ατάκα Αντετοκούνμπο για τα χρόνια που έπαιζε στην Ελλάδα - Τι του έφτιαξε την ημέρα (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν αρκετά χαρούμενος μετά τη νίκη των Μπακς επί των Νικς, στην οποία για ακόμα μια φορά είχε καθοριστική συμμετοχή.

Ο Έλληνας φόργουορντ μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε αρκετά χαρούμενος για ένα φάουλ που του έγινε στο τρίποντο, καθώς αυτό δεν του είχε συμβεί όσο χρόνια είναι στο NBA και κάτι ανάλογο είχε γίνει όταν έπαιζε ακόμα στην Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων σχολίασε:

"Όσοι έχουμε παίξει πολλά λεπτά μπορούμε να ξεκουραστούμε λίγο, να φροντίσουμε το σώμα μας και να συγκεντρωθούμε στο επόμενο. Όταν κυνηγάς το προβάδισμα στο παιχνίδι, τότε είναι που το χάνεις. Πρέπει να κάνεις την δουλειά σου και μετά να κοιτάξεις επάνω και να δεις ότι προηγείσαι. Τότε μπορείς να πεις ΟΚ κάναμε την δουλειά μπορούμε να κάτσουμε".

Και πρόσθεσε:

"Στα τελευταία παιχνίδια προσπαθώ να βρω ρυθμό, να βρω του συμπαίκτες μου, να παίξω καλά. Προσπαθώ να παίξω καλά σε κάθε κατοχή. Πρώτη φορά στην καριέρα μου στο ΝΒΑ μου κάνουν φάουλ στο τρίποντο. Ένιωσα καλά. Στο τελευταίο παιχνίδι που έπαιξα κόντρα στην Κηφισιά, παίζαμε σε έναν τελικό και ένας παίκτης μου έκανε φάουλ σε τρίποντο. Αυτή ήταν η τελευταία φορά. Πριν από 7 χρόνια στην Ελλάδα. Οπότε είναι τέλειο αυτό, μου έφτιαξε την ημέρα. Ο Κρις είναι εξαιρετικός σε αυτό, αλλά εγώ δεν το έχω ακόμα. Κάποια στιγμή θα έρθει".

