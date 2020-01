Έφυγε από το Λιμάνι και πάει... Ιταλία! Ομάδα έκπληξη - Θα τρελαθούν στο Λιμάνι (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Ο Ουίλι Τσέρι φαίνεται πως βρίσκεται στο στόχαστρο της Ρέτζιο Εμίλια σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο Αμερικανός γκαρντ που έμεινε ελεύθερος από τους Ερυθρόλευκους ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ιταλική ομάδα αγωνίζεται ο επίσης πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Ντάριους Τζόνσον-Όντομ



Former Olympiacos guard Will Cherry is targeted by Reggio Emilia, per sources.