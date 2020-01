Ατακάρα Πιτίνο για Βουγιούκα: "Όποιος τον δει να τρώει ψωμί ή πατάτες, να ενημερώσει την ΚΑΕ"!

Ο Ρικ Πιτίνο συνηθίζει να... πειράζει με τα σχόλιά του τον Ίαν Βουγιούκα, λέγοντας για άλλη μία φορά με χιούμορ, ότι όποιος δει τον σέντερ του Παναθηναϊκού να τρώει ψωμί ή πατάτες, να ενημερώσει την "πράσινη" ΚΑΕ!

«Μεγάλο παιχνίδι αύριο απέναντι στην Βιλερμπάν. Ο Άντι Ράουτινς μαθαίνει γρήγορα. Ο Ίαν απέχει 5 κιλά από τον στόχο του. Αν τον δει κανείς να τρώει έξω ψωμί ή πατάτες, να ενημερώσει τα γραφεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός», έγραψε στο Twitter ο 67χρονος προπονητής του Τριφυλλιού.

Big game tomorrow vs Asvel. Andy Rautins is picking up things quickly. Ian is 5 kilos away from his weight goal. If anyone sees him out eating bread or potatoes please contact the PAO basketball office!