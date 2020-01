Παγκόσμια συγκίνηση για την πρωτοβουλία - Πάνω από 30.000 υπογραφές - Ο Κόμπε στο logo του ΝΒΑ;

Κόμπε Μπράιαντ: Θα βρεθεί η εικόνα του στο logo του ΝΒΑ;

Κάποιος φίλαθλος άρχισε μία προσπάθεια συγκέντρωσης υπογραφών μέσω του διαδικτύου ώστε να αλλάξει το logo του ΝΒΑ, στο οποίο τώρα υπάρχει η φιγούρα του Τζέρι Γουέστ, με αυτή του Κόμπε Μπράιαντ.

Η ανταπόκριση είναι απίστευτη και ήδη έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 30.000 υπογραφές.

Λέτε να τα καταφέρει;

Over 30,000 have signed basketball fan Nick's petition tonight, asking the @NBA to change its logo to honor Kobe Bryant, who passed away earlier today in a tragic helicopter crash. #RIPKobe #KobeBryant #Kobe # https://t.co/BENKQkX9MX