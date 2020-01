Σάλος με δημοσιογράφο: Σε διαθεσιμότητα γιατί ανέβασε την κατηγορία βιασμού του Μπράιαντ

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε από την "Washington Post" η δημοσιογράφος, Φελίσια Σόνμεζ, η οποία ανέβασε στο twitter θέμα σχετικό με την κατηγορία βιασμού του Κόμπι Μπράιαντ, λίγη ώρα μετά τον θάνατο του θρύλου του NBA.

Φυσικά, αυτή της η ενέργεια σήκωσε θύελλα αντιδράσεων, αφού δέχτηκε πολλά μηνύματα -από 10.000 κόσμου όπως είπε η ίδια- με κατάρες και απειλές, κάτι που οδήγησε τους ανθρώπους της "Washington Post" να την θέσουν σε διαθεσιμότητας μέχρι νεωτέρας, όπως έγινε γνωστό.

The Washington Post has suspended reporter Felicia Sonmez for her tweets about Kobe Bryant, pending a review whether they violated the publication’s policies. https://t.co/p1HqX4I95I

Washington Post reporter @feliciasonmez deleted her crass tweets about Kobe Bryant. But screen grabs are forever – and I took some before she deleted the tweets.



