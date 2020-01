Ασύλληπτο γράφημα με όλα τα σουτ που πήρε ο Κόμπι Μπράιαντ! (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα γράφημα με κάθε σουτ που πήρε στην καριέρα του ο Κόμπι Μπράιαντ κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και είναι εκπληκτικό.

Όπως θα δείτε, με μοβ χρώμα είναι όσα σουτ ευστόχησε, με κίτρινο όσα έχασε και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό πραγματικά!

Ο Κόμπι πήρε 30.699 σουτ σχεδόν από όλες τις θέσεις, ενώ το τελευταίο του ματς κόντρα στους Τζαζ ήταν παράσταση για έναν ρόλο, έχοντας 60 πόντους!

#RIPKobe @kobebryant Every shot Kobe Bryant ever took. All 30,699 of them #basketball https://t.co/6zsImXLc98 pic.twitter.com/82CbIKzMUN