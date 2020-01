Συγκίνηση! "Στο Hall of Fame ο Κόμπι Μπράιαντ, μαζί με Ντάνκαν και Γκαρνέτ"!

Έτοιμο να υποδεχτεί τον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ στην φετινή "τάξη" του είναι το Hall of Fame, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του, Τζέρι Κολάντζελο.

Μάλιστα, όπως τόνισε θα πρόκειται για μια ιδιαίτερη σειρά παικτών, καθώς μαζί με τον Κόμπι θα μπουν στο Hall of Fame και οι Τιμ Ντάνκαν και Κέβιν Γκαρνέτ.

«Περίμενουμε να έχουμε με διαφορά την πιο "επική" τάξη με τον Κόμπι, τον Τιμ Ντάνκαν και τον Κέβιν Γκαρνέτ. Η μνήμη του Κόμπι θα τιμηθεί όπως του αξίζει», ανέφερε ο Κολάντζελο.

Kobe Bryant will be a first-ballot enshrinement into the Naismith Basketball Hall of Fame class of 2020.



"Expected to be arguably the most epic class ever with Kobe, Tim Duncan and Kevin Garnett," HOF chairman Jerry Colangelo says. "Kobe will be honored the way he should be."