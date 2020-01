Ανατριχίλα για Κόμπι: Έβαλαν την μπάλα στο σημείο που προσπέρασε τον Τζόρνταν (ΒΙΝΤΕΟ)

Όπως έγινε σε όλα τα γήπεδα του NBA, έτσι και στο παιχνίδι των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τους Σακραμέντο Κινγκς, οι δύο ομάδες έκαναν παραβάσεις 8 και 24 δευτερολέπτων για να τιμήσουν τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ.

Η ομάδα, όμως, των Τίμπεργουλβς είχε ετοιμάσει και κάτι ακόμα συγκινητικό για τον "Black Mamba", αφού με το τζάμπολ της αναμέτρησης ο Άντριου Γουίγκινς πήρε τη μπάλα και την ακούμπησε στη γραμμή των βολών, εκεί δηλαδή από όπου ο Κόμπι ευστόχησε στις 14 Δεκεμβρίου του 2014 για να αφήσει πίσω του τον Μάικλ Τζόρνταν στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του ΝΒΑ.

Δείτε την συγκλονιστική στιγμή:

The Wolves took an eight-second violation and put the ball on the free-throw line where Kobe broke MJ's scoring record pic.twitter.com/8hR9rdPs92