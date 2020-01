Δεν άντεξε και έβαλε τα κλάματα για τον Κόμπι Μπράιαντ ο Λάρι Νανς (ΒΙΝΤΕΟ)

Τρομερά συναισθηματικές στιγμές έλαβαν χώρα στο παιχνίδι των Πίστονς με τους Καβαλίερς, όπου οι πρώτοι αγωνίστηκαν με φανέλες με τα νούμερα "8" και "24" προς τιμήν του Κόμπι Μπράιαντ.

Μάλιστα, η φόρτιση ήταν τόσο μεγάλη που ο παίκτης των "Καβς" και άλλοτε συμπαίκτης του "Black Mamba", Λάρι Νανς, ξέσπασε σε κλάματα και αποχώρησε στα αποδυτήρια για λίγη ώρα προκειμένου να συνέλθει.

The Pistons all wore Motor City jerseys that had No. 8 or No. 24 on the front with “Bryant” on the back. pic.twitter.com/9jDckhCy3Y

Larry Nance Jr. went back to the locker room to regain his composure after the Cavaliers and Pistons took 8 and 24-second violations to start the game.



He was Kobe's teammate in 2015-16. pic.twitter.com/bL9M5x8cmg