Μυθικός Κόμπι Μπράιαντ! Είχε περισσότερους πόντους από 91 Hall of Famers (ΦΩΤΟ)

Ο Κόμπι Μπράιαντ είχε στην καριέρα του περισσότερους πόντους με τον κάθε αριθμό φανέλας ξεχωριστά, από 91 Hall of Famers.

​

Συγκεκριμένα με τον αριθμό "8" και "24" έχει σκοράρει περισσότερους πόντους με τους δύο αριθμούς ξεχωριστά από 91 Hall of Famers και όσα πέτυχαν σε ολόκληρη την καριέρα τους.

Kobe scored more points wearing No. 8 and No. 24 individually than 91 Hall of Famers had in their entire NBA careers. pic.twitter.com/78Ze05yu1J