Συγκινητική κίνηση από την κολλητή της κόρης του Κόμπι Μπράιαντ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μία συγκινητική κίνηση έκανε η κολλητή φίλη της κόρης του Κόμπι Μπράιαντ. Η Τζίτζι Μπράιαντ βάδιζε στα χνάρια του Κόμπι και ήταν ένα πολλά υποσχόμενο ταλέντο στο μπάσκετ. Ο χαμός της, μαζί με τον πατέρα της, συγκλόνισε την επιστήθια φίλη και συμπαίκτριά της, Τζίγκι Ίζι, η οποία αποφάσισε στη μνήμη της να φορά στο εξής το νούμερο «2», αριθμό που είχε επιλέξει και η 13χρονη κόρη του Κόμπι.

I’m wearing #2 for the rest of my basketball life. Gigi I’ll make sure they remember you.