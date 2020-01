Εκπληκτική κίνηση από Χίμκι προς τιμήν του Κόμπι - Δείτε τι έγραφαν πάνω στις φανέλες τους! (ΦΩΤΟ)

Κόμπι Μπράιαντ: Με μια πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση βγήκαν στο παρκέ για το καθιερωμένο τους ζέσταμα για το ματς με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας οι παίκτες της Χίμκι.

Συγκεκριμένα, φορούσαν μπλούζες που έγραφαν το όνομα του Κόμπι και τον αριθμό 8 στα πλάγια, κάτι που υποδηλώνει το σήμα του απείρου, θέλοντας έτσι να δείξουν ότι ο αδικοχαμένος θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς πέρασε στην αιωνιότητα.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Paying tribute to the legend during the warm up in @EuroLeague #Mamba4Life #KHICSK #ХимкиЦСКА #GameOn pic.twitter.com/yBB3Bu2ovr