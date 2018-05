Σενάριο-έκπληξη για το μέλλον του Μπαλοτέλι - Εκεί έχει κλείσει!

Κοντά στην πραγματοποίηση μιας σπουδαίας μεταγραφής βρίσκεται η Μαρσέιγ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιταλικής ιστοσελίδας "tuttomercatoweb.com" και πιο συγκεκριμένα του δημοσιογράφου Τανκρέντι Παλμέρι, η Μαρσέιγ φέρεται να έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Μάριο Μπαλοτέλι για την απόκτηση του.

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι πρωταρχικός στόχος του «Super Mario» ήταν η επιστροφή του στην Αγγλία και την Πρέμιερ Λιγκ, ωστόσο δεν υπήρξε κάποια αξιόλογη πρόταση από το Νησί, ενώ οι προτάσεις που είχε από την Ιταλία και τις Φιορεντίνα και Ρόμα δεν ήταν κάτι το οποίο το συγκινούσε ιδιαίτερα.

Στον αντίποδα η περίπτωση των «Φωκαείς» ειδικά εάν καταφέρουν να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για το Τσάμπιονς Λιγκ την νέας σεζόν, είτε μέσω της κατάκτησης του Europa League, είναι μια προοπτική η οποία μόνο αδιάφορο δεν αφήνει τον Ιταλό επιθετικό.

Ωστόσο το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά τα φιλικά που θα δώσει η Ιταλία, στην οποία και επιστρέφει έπειτα από τέσσερα χρόνια , με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι να επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία αυτής με τον οποίο έχει πολύ καλές σχέσεις.

Την τελευταία διετία που ο Μπαλοτέλι αγωνίστηκε στο Σαμπιονά με την φανέλα της Νις είχε απολογισμό 65 ματς στα οποία βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα σε 43 αγώνες.

