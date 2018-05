«Βράζει» ο πλανήτης με τον Ράμος – Φόβοι ότι θα χάσει το Μουντιάλ ο Σαλάχ (ΒΙΝΤΕΟ)

Σοβαρός αποδεικνύεται ο τραυματισμός του Σαλάχ στον τελικό του Champions League ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Θυμίζουμε, ότι ο άσος της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο 26ο λεπτό, όταν σε μία διεκδίκηση της μπάλας στη μεσαία γραμμή, ο Σέρχιος Ράμος «κλείδωσε» το χέρι του και δεν το άφησε ούτε όταν προσγειώθηκε στο χορτάρι, με συνέπεια να πέσει πολύ άτσαλα και να τραυματιστεί.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις, ο Αιγύπτιος φαίνεται πως είναι απίστευτα άτυχος, καθώς έχει υποστεί εξάρθρωση του αριστερού του ώμου!

Εφόσον επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη πληροφορία, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο Μουντιάλ.



Δείτε τι συνέβη στην φάση του τραυματισμού του με τον Σέρχιο Ράμος:

You can see how Ramos is holding Salah. #Ramos_The_Animal pic.twitter.com/eUpwhoQg6i