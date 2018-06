Τρομερό κράξιμο για τις «βουτιές» Ρονάλντο και Πέπε: «Παραμένει μαλ@@@ς»! (ΦΩΤΟ)

Ο Πέπε πρωταγωνίστησε σε μια από τις πιο τραγελαφικές φάσεις του φετινού Μουντιάλ στην αναμέτρηση Πορτογαλία - Μαρόκο, καθώς προσπάθησε να προκαλέσει την αποβολή του Μεχντί Μπενατιά με "βουτιά", παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλός του απλώς τον ακούμπησε στην πλάτη.

Ο Άγγλος τηλεσχολιαστής, Γκάρι Λίνεκερ, φαίνεται πως δεν συμπαθεί ιδιαίτερα τον Πορτογάλο στόπερ, αφού ανέβασε το βίντεο με το "θέατρο" του Πέπε και σχολίασε "Βλέπω ότι ο Πέπε παραμένει μαλ@@@ς"!

See Pepe is still a dick.

Παρ' όλα αυτά, ένας ακόλουθός του στο Twitter τού έδωσε... πληρωμένη απάντηση, με μία φωτογραφία που παρουσιάζει μια ακόμα "βουτιά" στο ίδιο παιχνίδι, αυτή τη φορά από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με την ερώτηση "Άρα και αυτός είναι ακόμα; (σ.σ. μαλ@@@ς)"!

So is he still pic.twitter.com/vAVqmF0ShN