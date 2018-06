ΣΟΚ στον ΠΑΟΚ - Υπέγραψε σε άλλη ομάδα ο Πούκι - Δείτε πού θα αγωνιστεί!

Μπορεί να είχε βρεθεί σε προχωρημένες επαφές με τον Δικέφαλο για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας αλλά, τελικά, ο Τεέμου Πούκι θα αγωνιστεί στην Νόριτς για τα επόμενα τρία χρόνια!

Η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε ήδη την απόκτησή του, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω...

Μεγάλη ανατροπή για τον ΠΑΟΚ, που θα στρέψει την προσοχή του σε άλλες περιπτώσεις...

Introducing our third signing of the summer...



Finland striker Teemu Pukki is set to join City on a free transfer from July 1 ➡️ https://t.co/cg5HhKclKO#ncfc #WelcomeTeemu pic.twitter.com/PlfNsMQShc