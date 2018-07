Tρελάθηκε ο Λίνεκερ με την πρόκριση της Αγγλίας: «Γαμ@@@ με, κλαίω»

Έσπασε η κατάρα των Άγγλων στα πέναλτι και τα Λιοντάρια προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Μουντιάλ!

Έτσι ο Γκάρι Λίνεκερ, όπως και όλοι οι Άγγλοι βέβαια, το πανηγύρισαν τρελά! Βέβαια ο παλαίμαχος άσος τα... έσπασε και μέσω twitter, γράφοντας: «Γαμ@@@ με, κλαίω! Ναι, ναι, ναι».

Fuck me, I’m crying. Yes yes yes.