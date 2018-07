Αγγλία Video Έξαλλοι πανηγυρισμοί Άγγλων δημοσιογράφων για την πρόκριση

Το εμπόδιο της Κολομβίας έστω και στην ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι ξεπέρασε η Αγγλία, η οποία αναζητούσε από το 2006 πρόκριση σε νοκ άουτ παιχνίδι. Η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντάιερ πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους Άγγλους, ενώ όπως ήταν φυσικό δεν θα μπορούσαν από τα πανηγύρια να απουσιάσουν οι δημοσιογράφοι. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τους έξαλλους πανηγυρισμούς:

