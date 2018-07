Φοβερό παρασκήνιο με Καντέ - Ντρεπόταν να ζητήσει το τρόπαιο για να πανηγυρίσει (ΦΩΤΟ)

Κάτι που επιβεβαιώνει και το τιτίβισμα του FourFourTwo, καθώς ο άσος της Τσέλσι που μέχρι πριν από 2-3 χρόνιοα αγωνιζόταν στη Β΄ Γαλλίας, παραμένει το ίδιο σεμνός, ταπεινός και ντροπαλός που δεν ζητούσε το τρόπαιο για να πανηγυρίσει κρατώντας το!

According to various reports, during France's on-pitch trophy celebrations, Steven N'Zonzi had to ask certain players to let N'Golo Kanté hold the #WorldCup trophy because he was too shy to ask & didn't want to impose on anyone. [@GFFN] pic.twitter.com/FYfuztTgAs