Συνέβη τώρα - Ανακοίνωσε παίκτη ο Ολυμπιακός - Εξτρέμ που κάνει τη διαφορά!

Παίκτης του Ολυμπιακού και με τη βούλα είναι ο Ματίας Ναουέλ, όπως γνωστοποίησαν οι Ερυθρόλευκοι από τα social media.

Ο Αργεντινός (με ισπανικό διαβατήριο) εξτρέμ, ήταν στη χώρα μας εδώ και κάποιες μέρες και τώρα ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό...

Ναουέλ Ματίας Λέιβα καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @Nahuel7Leiva welcome to Olympiacos!#olympiacos #transfer #welcome #NahuelMatíasLeiva #WelcomeNahuelMatías pic.twitter.com/DdPGIx3cMz