Ήττα-ΣΟΚ για τη Μπαρτσελόνα - Την «κάρφωσε» πρώην ΠΑΟΚτσής, επική γκάφα του Πικέ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Μπαρτσελόνα τη γλίτωσε πριν λίγες μέρες, όταν δέχθηκε ανατροπή από την Ζιρόνα και ισοφάρισε με το ζόρι στο τελικό 2-2, όμως αυτή τη φορά την πάτησε από τη Λεγανές.

Οι Καταλανοί προηγήθηκαν στην έδρα της ομάδας του Δημήτρη Σιόβα, που δεν αγωνίστηκε, με γκολάρα του Κοουτίνιο, όμως στο δεύτερο ημίχρονο όλα ήρθαν... τούμπα.

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Ναμπίλ Ελ Ζαρ, ισοφάρισε στο 52' και δευτερόλεπτα αργότερα ο Πικέ έκανε ένα απίστευτο λάθος χαρίζοντας το 2-1 στον Όσκαρ!

Λίγο πριν τη λήξη ο τερματοφύλακας Κουέγιαρ, που το καλοκαίρι έφτασε πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, έκανε απίστευτη διπλή απόκρουσε σε προσπάθειες του Κοουτίνιο και του Ράκιτιτς, με τη Λεγανές να πανηγυρίζει την πρώτη νίκη της ιστορίας της επί της Μπαρτσελόνα!

| Coutinho's volley goal made by Messi. pic.twitter.com/CsrxJFVIjI — Cataloniacs (@Cataloniacs) September 26, 2018

The equaliser for @CDLeganes_en and Nabil El Zhar, and don't go anywhere - the Leganes second is coming! pic.twitter.com/rwT1MV7A5j — Eleven Sports (@ElevenSports_UK) September 26, 2018

Huge mistake from Pique and Real player on loan Óscar gives Leganes the lead 2-1 #LeganesBarça pic.twitter.com/pPXei46qa5 — Nicolai Steffensen (@NicolaiSteffen1) September 26, 2018