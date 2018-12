Τι έβαλε ο παικταράς! Τρελή προσποίηση και αδιανόητη «ρουκέτα» από τον Κέιν (ΒΙΝΤΕΟ)

Χάρι Κέιν - Τότεναμ: Μπορεί το 2018 να ολοκληρώνεται, όμως έστω και στις τελευταίες ημέρες του, ο Χάρι Κέιν πρόλαβε να σημειώσει ένα από τα γκολ της χρονιάς.

Στο παιχνίδι της Τότεναμ με τη Γουλβς, ο Άγγλος επιθετικός έκανε πολύ ωραία προσποίηση και εν συνεχεία έπιασε «φωτοβολίδα» με το αριστερό εκτός περιοχής, ανοίγοντας το σκορ με καταπληκτικό γκολ.

Δείτε το:

‘Show him on to his left’. Some strike that. #Kane pic.twitter.com/RfYHagJ12B