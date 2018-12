Τρομερός Έντερσον: Ντρίμπλαρε σχεδόν πάνω στην γραμμή του τέρματός του! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μάντσεστερ Σίτι: Ο τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι «έσκασε» απίστευτη ντρίπλα στον Χόλμπεργκ της Σαουθάμπτον σχεδόν πάνω στη γραμμή της εστίας του με το ματς στο 0-1 υπέρ της Σίτι.

Δείτε το βίντεο:

Dripping in sauce. Allison>Ederson was actually a debate in bad man 2018 pic.twitter.com/Y1SRHfcbf9