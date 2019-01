«Τρέλανε» όλη την Άρσεναλ ο Μαυροπάνος με απίθανη γκολάρα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Κωνσταντίνος Μαυροπάνος - Άρσεναλ: Ο Έλληνας στόπερ επέστρεψε στις προπονήσεις της Άρσεναλ και μάλιστα έκλεψε την παράσταση με ένα εντυπωσιακό γκολ που πέτυχε.

Ο Μαυροπάνος βρέθηκε έξω από την περιοχή στο προπονητικό διπλό και έπιασε ένα φανταστικό τεχνικό σουτ, που κατέληξε στην απέναντι γωνία και προκάλεσε επιφωνήματα θαυμασμού από τους συμπαίκτες του!

Δείτε το γκολ:

Welcome back to training, Dinos Mavropanos



What a strike pic.twitter.com/eSNoPNheNA