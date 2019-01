Έγραψε ιστορία ο Κωνσταντόπουλος στην Αγγλία! (ΦΩΤΟ)

Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση της Μίντλεσμπρο με την Πιτέρμπορο, καθώς έγινε ο γηραιότερος παίκτης που φορά τη φανέλα της Μίντλεσμπρο σε ηλικία 40 ετών και 37 ημερών.

5years on from the weekend he made his first #Boro outing, @Dimster23 becomes our oldest-ever player



Elsewhere in the line-up, Rajiv van La Parra debuts for #Boro and Grant Leadbitter makes his 500th career appearance #UTB pic.twitter.com/hqVRhc2THP