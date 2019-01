Άφωνοι οι Στέρλινγκ και Ντανίλο με την γκολάρα του Φοντέν στη προπόνηση της Σίτι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μάντσεστερ Σίτι: Οι Ραχίμ Στέρλινγκ, Ντανίλο και Φιλ Φοντέν επιδόθηκαν σε διαγωνισμό σουτ στην προπόνηση της Μάντσεστερ Σίτι και νικητής ήταν ο μικρότερος, ο 18χρονος Φοντέν.

Μάλιστα, οι Στέρλινγκ και Ντανίλο έμειναν άφωνοι με το εκπληκτικό γκολ του Φοντέν, φωνάζοντας "ω, Θεέ μου"!

Δείτε το βίντεο:

It’s time for ‘Make Your Move’, presented by @Sure!



Whose movement and finishing made the grade when @sterling7, @2Daniluiz and @PhilFoden faced off at the CFA?



#NeverMoreSure #mancity pic.twitter.com/92NChicAbB