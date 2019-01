Μέχρι και η UEFA ποστάρει για Φορτούνη - Είναι... on fire! (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Ο Κώστας Φορτούνης χρίστηκε σκόρερ στον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Λεβαδειακό (2-0) και η UEFA του αφιέρωσε ποστάρισμα με... φωτιές στο twitter.

Δείτε το:

Kostas Fortounis



His first goal of 2019 as Olympiacos beat Levadiakos 2-0! #UEL pic.twitter.com/QmIRkUNWTC