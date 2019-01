Ε, δεν είναι δυνατόν: Δόθηκε πέναλτι σε ανατροπή από... συμπαίκτη του! (ΒΙΝΤΕΟ)

Το όλο σκηνικό έλαβε χώρα στον αγώνα της Αυστραλίας με την Συρία για το Ασιατικό Κύπελλο, όταν οι Σύριοι κέρδισαν πέναλτι σε πτώση του Ομάρ Αλ Σόμα, μετά από τράβηγμα... συμπαίκτη του!

Ο διαιτητής αφού συμβουλεύτηκε τον βοηθό του καταλόγισε την απίστευτη ποινή, αν και για την ιστορία οι Αυστραλοί επικράτησαν στις καθυστερήσεις με 3-2, με ένα γκολ του Ρόγκιτς.

Δείτε το βίντεο:

WHAT ON EARTH!?



Syria's Omar Al Soma was awarded a penalty in the Asian Cup after being tripped up by his own teammate. pic.twitter.com/FvOxOLZ87f