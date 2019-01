Τεράστιο σοκ στην Άρσεναλ: Έχασε βασικό της με ρήξη χιαστών! (ΦΩΤΟ)

Άρσεναλ: Πολύ άσχημα είναι τα νέα για την Άρσεναλ και τον Έκτορ Μπεγερίν, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για έξι με εννιά μήνες, καθώς υπέστη ρήξη χιαστών στο αριστερό γόνατο.

Ο δεξιός μπακ των Κανονιέρηδων στραβοπάτησε στο ντέρμπι με την Τσέλσι και δεν κατάφερε να αποφύγει τα χειρότερα.

Έτσι, λοιπόν, θα υποβληθεί σε χειρουργείο και πλέον η λονδρέζικη ομάδα, θα πρέπει να βρει τον αντικαταστάτη του Ισπανού στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

We can confirm that @HectorBellerin has ruptured the anterior cruciate ligament of his left knee